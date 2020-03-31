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CMS ПО под ОС Windows

ПО под ОС Windows для работы с видеорегистраторами и IP видеокамерами.

Особенности:

  • поддержка до 64 каналов видео с видеорегистраторов и IP видеокамер;
  • поддержка видеорегистраторов Polyvision PVDR-XXNRX2,-XXWDX2,-XXHDX2, -XXHR2, -0475; Примечание: данное ПО не подходит для видеорегистраторов снятых с производства (50-ой, 60-ой, 70-ой, 80-ой серий и т.д.).
  • поддержка всех IP видеокамер Polyvision (кроме PX-M5-VXX-IP);
  • поддержка работы с оборудованием стороннего производителя по универсальному протоколу ONVIF (в версии CMS c ONVIF);
  • поддержка работы через облачный сервис;
  • удалённая настройка оборудования Polyvision;
  • управление поворотными видеокамерами;
  • встроенный плеер для локального и удалённого воспроизведения видеозаписей;
  • журнал событий;
  • возможность записи видео и скриншотов на ПК;
  • программирование реакций на тревоги, сбои, саботажи и т.д.;
  • разграниченная система прав доступа для каждого пользователя;
  • поддержка планов.  

Скачать краткое руководство пользователя CMS

Данные для авторизации по умолчанию:
Логин: super
Пароль: (пустое поле)
Дата релизаОписаниеСсылка
30.07.2013 г.Скачать
12.09.2014 г.Скачать
28.01.2016 г.+ Исправлен перевод.Скачать
07.03.2016 г.+ поддержка компрессии H.265
+ в правах пользователей добавлена возможность отключения аудио
+ увеличена стабильность работы при воспроизведении архива
+ устранена ошибка при отображении версии устройств
+ устранена ошибка при перезаписи жёстких дисков при заполнении 		Скачать
31.03.2016 г.Плагин для корректной работы CMS от 31.03.2016 г. с Windows 7, 8 и 10
Вначале ставится плагин, а потом CMS		Скачать
31.03.2016 г.CMS
+устранены ошибки, возникающие при авторизации.
Перед установкой рекомендуется установить плагин.		Скачать
06.09.2018 г.v.3.1.0.9
+ исправлен перевод;
+ программа устанавливается с настроенными параметрами;
+ поддержка кодека H.265/H.265+;
+ корректная работа с Windows 10;
+ устранены мелкие ошибки;
Для переноса списка устройств воспользуйтесь "Экспортом/Импортом".
Установка плагина не требуется.		Скачать
12.03.2019 г.+ обновлен декодер;
+ устранены мелкие ошибки;
Для переноса списка устройств воспользуйтесь "Экспортом/Импортом".
Установка плагина не требуется.		Скачать

Сведения о лицензии:

Если не указано иначе, то все программное обеспечение распространяется согласно с условиями Лицензии MIT https://opensource.org/licenses/MIT

Copyright (c) 2019 ООО "Бизнес Центр Алгоритм" г.Краснодар

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»), безвозмездно использовать Программное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного Обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного Обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

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