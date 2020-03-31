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ПО под ОС Windows для работы с видеорегистраторами и IP видеокамерами.
Особенности:
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|Дата релиза
|Описание
|Ссылка
|30.07.2013 г.
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|12.09.2014 г.
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|28.01.2016 г.
|+ Исправлен перевод.
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|07.03.2016 г.
|+ поддержка компрессии H.265
+ в правах пользователей добавлена возможность отключения аудио
+ увеличена стабильность работы при воспроизведении архива
+ устранена ошибка при отображении версии устройств
+ устранена ошибка при перезаписи жёстких дисков при заполнении
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|31.03.2016 г.
|Плагин для корректной работы CMS от 31.03.2016 г. с Windows 7, 8 и 10
Вначале ставится плагин, а потом CMS
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|31.03.2016 г.
|CMS
+устранены ошибки, возникающие при авторизации.
Перед установкой рекомендуется установить плагин.
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|06.09.2018 г.
|v.3.1.0.9
+ исправлен перевод;
+ программа устанавливается с настроенными параметрами;
+ поддержка кодека H.265/H.265+;
+ корректная работа с Windows 10;
+ устранены мелкие ошибки;
Для переноса списка устройств воспользуйтесь "Экспортом/Импортом".
Установка плагина не требуется.
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|12.03.2019 г.
|+ обновлен декодер;
+ устранены мелкие ошибки;
Для переноса списка устройств воспользуйтесь "Экспортом/Импортом".
Установка плагина не требуется.
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Если не указано иначе, то все программное обеспечение распространяется согласно с условиями Лицензии MIT https://opensource.org/licenses/MIT
Copyright (c) 2019 ООО "Бизнес Центр Алгоритм" г.Краснодар
Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»), безвозмездно использовать Программное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного Обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении следующих условий:
Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного Обеспечения.
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.
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